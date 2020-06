Tulga, chi è lo strongman: da America’s Got Talent a Tu si que vales

Da America’s Got Talent a Tu si que vales: scopriamo lo strongman di origini mongole Tulga, chi è e cosa sapere su di lui.

Tulga vive a Chicago, nell’Illinois. Ha frequentato l’Università Nazionale della Mongolia e ha lavorato per Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. Lo strongman diventa famoso dopo aver partecipato alla stagione 12 di America’s Got Talent. Fu eliminato nei Judge Cuts.

L’audizione di Tulga nell’episodio 1204 consisteva nel prendere una palla da bowling sulla sua schiena e far roteare un tronco di legno sul petto. Mel B e almeno due giudici hanno votato “Sì”, mandandolo dai Judge Cuts.

Cosa sapere sullo strongman Tulga

Nella prova successiva, la puntata 1208 del talent, ha fatto roteare sulla schiena un tronco le cui estremità erano illuminate. Successivamente, ha invitato Howie Mandel e Heidi Klum a unirsi a lui sul palco. Quindi ha fatto girare il tronco con le due celebrità agli estremi, come fossero su un’altalena. L’esibizione di Tulga non è stata abbastanza forte da consentire ai giudici di mandarlo ai quarti di finale.

Dopo quell’esperienza, Tulga è apparso in France’s Got Talent nel 2018. È stato eliminato in Judge Cuts. Quindi ha partecipato alla quinta edizione di Tu si que vales, su Canale 5. Nel 2019, Tulga ha gareggiato nello speciale di World Got Talent tenutosi in Cina. In questa occasione ha raggiunto la semifinale. Nello stesso anno, Tulga è apparso nella nona stagione di Got Talent in Australia, dove è stato eliminato in Judge Cuts.