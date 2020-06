Stasera in tv – Ogni cosa è illuminata: anticipazioni di oggi, 25 giugno

Il terzo appuntamento con il programma Ogni cosa è illuminata, condotto da Camila Raznovich, ci riporterà con tanti ospiti ai grandi temi dell’attualità: anticipazioni di oggi, 25 giugno

Il programma Ogni cosa è illuminata, condotto da Camilla Raznovich, giunge al suo terzo appuntamento serale su Rai 2 (alle ore 21.20); si tratta della terza delle quattro puntate della terza stagione del format.

Come sempre, a essere messi sotto la lente di ingrandimento saranno i tempi d’attualità più dibattuti. Il comportamento di un singolo individuo può davvero fare la differenza?

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla messa in onda di oggi, 25 giungo.

Ogni cosa è illuminata, cosa accadrà stasera in televisione

Nella terza puntata di Ogni cosa è illuminata Camila Raznovich aprirà il dialogo con i suoi ospiti sull’arte e sul suo ruolo in questo periodo di grave crisi economico sanitaria.

Fra gli ospiti spicca il nome di Stefano Fresi, compositore e attore italiano. L’artista sarà questa sera in rappresentanza del mondo dello spettacolo che dall’epidemia e dalle sue conseguenze è stato particolarmente colpito. L’attore descriverà con ironia la Quarantena dell’artista. Ospiti stasera saranno anche Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, Francesco Vezzoli, celebre artista contemporaneo.

Quando riapriranno i musei? Forse stasera avremo qualche informazione in più su questa e altre domande riguardo l’arte.

Un altro tema caldo saranno i migranti e le ulteriori difficoltà che l’emergenza sanitaria ha finito per infliggere loro. Dibatteranno sulla questione, assieme alla padrona di casa, Filippo Grandi, Commissario dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e Paolo Magri, esperto di politica internazionale.

Infine si parlerà di Smart Cities, ossia città automatizzate, con Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione, e Carlo Ratti, architetto e ingegnere italiano.

