Questa sera, giovedì 25 giugno 2020, andrà in onda il film su ItaliaUno “L’incredibile Hulk” a partire dalle 21,30: ecco trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 25 giugno, con il film “L’incredibile Hulk” in onda su ItaliaUno a partire dalle 21,30. La storia mette al centro della vicenda lo scienziato Bruce Banner che è intento a trovare una soluzione al suo problema, ossia la contaminazione da raggi gamma che lo porta a trasformarsi ogni tanto nell’essere verde rabbiosa con una forza fuori dal comune. E così deve estraniarsi dal suo mondo e non può frequentare la donna che vuole, Betty Ross, perché deve fuggire da chi vuole catturarlo per studiare il segreto della forza.

Stasera in tv – L’incredibile Hulk, trama e cast del film

Successivamente il generale Thunderbolt Ross ingaggia un soldato del KGB, Emil Blonsky, pronto a tutto per farsi iniettare un siero che dovrebbe dargli forza e poteri speciali. Ma qualcosa non va a buon fine e così Blonsky si trasforma a sua volta in un mostro mutante, Abominio. Inoltre, c’è una scelta davvero dura per Banner, ossia quella di prendere una scelta se continuare a essere Hulk e combattere Abominio o trovare la propria personale salvezza a scapito di quella della collettività. Il film è del 2008 con la regia di Louis Leterrier: nel cast troviamo Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Robert Downey jr., Christina Cabot, Tim Blake Nelson, Peter Mensah e Ty Burrell.