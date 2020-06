Stasera in tv – Dritto e rovescio, le anticipazioni del 25 giugno

Dritto e rovescio – Imperdibile puntata in onda su Rete4 questa sera, giovedì 25 giugno 2020: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento questa sera, giovedì 25 giugno 2020, con una nuova puntata, l’ultima, di Dritto e Rovescio. Il conduttore Paolo del Debbio intervisterà in diretta il leader della Lega Matteo Salvini, facendo così il punto della situazione attuale tra economia, politica e problemi sociali che affliggono l’Italia. Si affronteranno anche le possibili soluzioni dopo gli Stati Generali per rilanciare l’economia, come l’apertura del Governo alla riduzione dell’Iva per arrivare successivamente alla profonda crisi che ha messo k.o. tantissime attività produttive e commerciali. Inoltre, si metterà in risalto il problema dell’immigrazione e dell’accoglienza.

Stasera in tv – Dritto e rovescio, le curiosità

Durante la puntata ci saranno numerosi dibattiti che si affronteranno con il focus sui pagamenti in ritardo della cassa integrazione. Da una parte c’è l’INPS che afferma di aver saldato tutti fino a maggio, ma ci sarebbero ancora molti lavoratori che si lamentano di non aver ricevuto nulla. In aggiunta, spazio anche alla nuova proposta di legge contro l’omofobia, duramente criticata dalla Cei, e all’estate che ci aspetta, tra rigide regole di distanziamento sociale e l’aumento dei prezzi in molte località turistiche. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 25 giugno 2020, con una puntata di Dritto e rovescio in onda su Rete4.