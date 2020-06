Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 5: cast e anticipazioni sul settimo episodio

Che Dio ci aiuti 5, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, ci dà appuntamento stasera in televisione con il settimo e l’ottavo episodio della stagione: le anticipazioni di oggi, 25 giugno

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 25 giugno, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due episodi intitolati, rispettivamente, Fuori! e L’ultimo ricordo. Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima a Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Episodio 7, Fuori!

Simona, vecchia amica di Suor Angela che ha dei problemi con l’ex marito riguardo la sua richiesta di affidamento esclusivo della figlia Carolina, chiede aiuto a Nico. Scoperte alcune incongruenze nella versione della donna, il ragazzo deciderà di non accettare il caso.

Maria decide di dire al padre che intende lasciare il dottorato. Per “addossare la colpa” a qualcun altro, la giovane coinvolgerà Nico, presentandolo a casa come il suo fidanzato.

Gabriele, tornato dal suo viaggio in Giappone, cerca di convincere Valentina a rimanere nel convento mentre Suor Angela per scoraggiare i possibili acquirenti portati da Azzurra, simula un via vai di senza tetto nella struttura. La reazione iniziale di Azzurra sarà quella di ingaggiare un buttafuori.