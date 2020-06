Speranza, chi è: vero nome, carriera, vita privata del rapper

Chi è il rapper italo-francese Speranza: vero nome, carriera, vita privata, dagli esordi in Francia fino al trasferimento a Caserta e il successo.

All’anagrafe si chiama Ugo Scicolone, ma per tutti è Speranza: è un rapper italo-francese classe 1986, considerato uno dei nomi più interessanti della nuova scena nel nostro Paese. Padre italiano e madre francese, è nato in Francia.

Dopo essere cresciuto nel Paese transalpino, si trasferisce in Italia, a Caserta e qui inizia a muovere i primi passi nella scena rap partenopea. Speranza mescola tesi in napoletano, francese, italiano, e dialetto zingaro.

Cosa sapere sul rapper Speranza

I suoi primi brani sono in francese: la Francia è un Paese in cui la scena rap e la street culture sono cresciuti molto negli anni e hanno acquistato un particolare significato. Nato nelle banlieue, questo genere musicale ha raggiunto col suo messaggio centinaia di migliaia di giovani e giovanissimi. Al periodo ‘francese’, per Ugo Scicolone segue un nuovo progetto, il side project dal titolo Ugo de la Napoli, le cui sonorità sono influenzate dalla musica rumena e gitana.

Infine, con Speranza esordisce con il video del singolo Sparalo!, pubblicato nel giugno del 2017, brano che viene successivamente remixato da Crookers, uno dei più noti collettivi di elettronica e house attivi da quasi vent’anni in Italia. Pubblica su YouTube il singolo Chiavt a Mammt, che diventa ascoltatissimo. Successivamente esce Spall a Sott, diviso in tre momenti, a cui hanno seguito i singoli Givova, Pagnale, Sirene. Infine, arriva l’ultimo singolo in ordine di tempo: Manfredi.