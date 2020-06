Separati dal Covid, Guido e Maria tornano ad abbracciarsi 101 giorni dopo

Sposati da 70 anni, Guido e Maria non si erano separati nemmeno un giorno prima del Covid: oggi tornano ad abbracciarsi dopo 101 giorni di distanza.

La storia di Guido (100 anni) e Maria (93 anni), è di quelle che non può non rendere un minimo più felici. I due coniugi si sono conosciuti quando erano poco più che ragazzi e si sono sposati 70 anni fa. In questo lasso di tempo hanno vissuto insieme a Castano Primo (Milano) e non si sono separati nemmeno per un giorno. La loro storia d’amore, insomma, è di quelle che si raccontano nei libri, di quelle che oggi sembrano distanti nel tempo.

Per due che si amano così tanto e che non si separerebbero mai, possiamo solo immaginare cosa abbia significato la separazione forzata dal Covid. Guido, infatti, è entrato in un casa di cura poco prima che l’epidemia esplodesse. Qualche giorno dopo la sua Maria avrebbe dovuto raggiungerlo, ma non ha potuto perché la struttura (all’interno della quale c’erano dei positivi) è stata posta in isolamento. L’incontro è potuto avvenire solamente 101 giorni dopo, quando il rischio di contagio è stato finalmente scongiurato.

Guido e Maria finalmente ricongiunti dopo la separazione forzata dal Covid

In questi lunghissimi 3 mesi, Guido non ha mai smesso di chiedere della sua amata, spiegando a tutti che senza di lei non può vivere. Quando finalmente la donna è giunta nell’Rsa Don Guanella, l’uomo le ha detto “Sei arrivata”. Secondo quanto raccontato a ‘Tgcom‘, la voce dell’uomo si è spezzata in gola dalla commozione e a quel punto la donna si è abbassata la mascherina, gli ha cinto la nuca ed ha poggiato le labbra sulla sua fronte. In quel momento, immortalato in una splendida foto pubblicata su Facebook, Guido si è lasciato andare ad un pianto di gioia.