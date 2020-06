Raffaele Morelli, chi è: età, carriera e curiosità sullo psichiatra

Scopriamo qualcosa in più su Raffaele Morelli: età, carriera e curiosità sullo psichiatra spesso ospite delle trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

In queste ore si è alzata una bufera contro lo psichiatra Raffaele Morelli. Molti, infatti, lo hanno criticato per alcune affermazioni sulle donne ritenute sessiste. La critica si è inasprita quando, incalzato dalla scrittrice Michela Murgia, l’esperto ha perso la pazienza ed ha apertamente attaccato l’intervistatrice. Un evento insolito per un uomo che è abituato a presenziare alle trasmissioni televisive e radiofoniche e che in tanti anni di carriera come opinionista ha tenuto dei toni pacati.

Dato che si tratta di uno degli esperti nel settore psichiatrico e psicoterapeutico più presenti nella televisione nostrana, cerchiamo di capire per quale motivo si è guadagnato un ruolo così preminente in qualità di opinionista.

Chi è Raffaele Morelli

Nato a Milano il 5 novembre del 1948, Raffaele Morelli si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1973. Dopo aver prestato servizio nell’esercito a Trieste, per assolvere l’obbligo della leva, il medico si iscrive alla specializzazione in Psichiatria all’Università di Milano e ottiene la laurea nel 1977. Due anni più tardi diventa direttore dell’Istituto Riza. Grazie al ruolo dirigenziale nell’Istituto da vita alla rivista ‘Riza Psicosomatica’, nella quale vengono pubblicati articoli scientifici allo scopo di “studiare l’uomo come espressione della simultaneità psicofisica riconducendo a questa concezione l’interpretazione della malattia, della sua diagnosi e della sua cura”.

Negli anni diventerà direttore delle riviste ‘Dimagrire’ e ‘Salute e Benessere’. Ma il suo impegno sarà principalmente legato alla pubblicazione di testi scientifici sulla psichiatria. Nel corso di questi anni darà vita anche alla Scuola di Formazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico. Morelli è anche vice presidente della Simp (Società Italiana di Medicina psicosomatica).