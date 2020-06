Napoli, bimbo pieno di lividi ricoverato al Santobono: le condizioni

Brutte notizie provenienti da Napoli con un bimbo ricoverato al Santobono, dopo esser arrivato nella giornata di ieri in condizioni gravi

Ancora notizie non confortanti quelle relative ad un bimbo di nove mesi che è arrivato al Santobono di Napoli nel pomeriggio di ieri. Il piccolo ha il corpo ricoperto da lividi ed è stato subito ricoverato come svelato anche dal portale Fanpage: soltanto questa mattina, però, si è diffusa la notizia attraverso gli organi di stampa. Successivamente i sanitari hanno avvertito le forze dell’ordine con i Carabinieri che hanno visionato le cartelle cliniche del piccolo per ricostruire la vicenda. Infine, anche La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine per capire le origini di quelle ecchimosi e per conoscere da vicino il contesto familiare in cui il piccole vive.

LEGGI ANCHE –> Barista accoltellato | giovane si giustifica ma sfregiò un prete



LEGGI ANCHE –> Crollo Albizzate, chi erano le vittime della tragedia in strada



Napoli, il racconto dei sanitari del Santobono

Così come riportato da “Il Mattino” i sanitari hanno svelato: “Il bimbo è arrivato in pronto soccorso pieno di lividi, con uno zigomo gonfio, lesioni alla bocca e al cavo orale da cui perdeva sangue”. Il piccolo era arrivato con la mamma e la nonna paterna: secondo il racconto dei familiari il bimbo versava in quelle condizioni a causa di alcune patologie che soffriva.