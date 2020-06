Lo psicologo Morelli ha perso la calma ed in diretta ha attaccato Michela Murgia, zittendola e successivamente chiudendo il collegamento.

Nel corso di Tg Zero di ‘Radio Capital‘, Michela Murgia ha ospitato lo psichiatra Morelli per chiedergli spiegazioni su alcune sue affermazioni ritenute sessiste. Morelli poche ore prima aveva dichiarato: “la donna è la regina della forma, suscita il desiderio, guai se non fosse così. Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso, deve preoccuparsi”. Ad inizio intervista aveva esposto la teoria secondo cui solo le bambine devono giocare con le bambole, teoria alla quale la Murgia si è opposta.

Leggi anche ->Chi è Michela Murgia: età, carriera e vita privata della scrittrice

Per lo psichiatra le bambine devono giocare con le bambole per conservare la loro “radice femminile“, aggiungendo che “I maschi non giocano con le bambole”. A quel punto Michela controbatte: “Forse perché non gliele diamo, magari se diamo loro le bambole giocano anche con le bambole”. Morelli le risponde: “No, ascolta, i bambini maschi non giocano con le bambole”. La scrittrice allora lo ha incalzato chiedendo: “Con cosa giocano allora?” e lo psichiatra ha perso la pazienza: “Ascolta, tu sei qui per farmi domande cretine o vuoi farmi delle domande intelligenti e capire?”. Incalzato ancora, è sbottato “Zitta e ascolta”, poi ha chiuso il collegamento”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI