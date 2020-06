Michela Murgia: età, carriera e vita privata della scrittrice

Conosciamo meglio la storia di Michela Murgia: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della scrittrice e blogger

Michela Murgia nasce a Cabras, in provincia di Oristano, nel 1972. Inizia gli studi tecnici, ma fin da giovanissima mostra un’autentica passione per la scrittura diventando anche insegnante di religione nelle scuole, operatrice fiscale, venditrice di multiproprietà e dirigente amministrativa in una centrale termoelettrica. Pubblica diversi libri, come il primo intitolato Il mondo deve sapere, che si occupa dello sfruttamento degli operatori di telemarketing all’interno di aziende di call center che ha ispirato un’opera teatrale e la sceneggiatura del film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti. Nel 2008 pubblica Viaggio in Sardegna, una sorta di guida per i luoghi meno conosciuti dell’isola. Con il libro Accabadora mette in risalto anche delicati temi dell’eutanasia e dell’adozione con il romanzo che è stato tradotto in circa 30 lingue. Poi nel 2010 si aggiudica il Premio Campiello, mentre nel 2011 pubblica Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna.

La donna è stata anche ospite di tanti programmi televisivi, come Quante storie e Chakra su RaiTre. Nel 2019 pubblica Noi siamo tempesta aggiudicandosi il premio Morante e la menzione speciale della giuria del premio Andersen. Infine, è anche autrice di sceneggiature teatrali.

Michela Murgia: le curiosità

Nel 2010 la Murgia si è sposata con Manuel Persico, di ben 12 anni più giovane di lei. Dopo quattro anni è arrivata la separazione anche dopo la sua malattia, un cancro, ma è perfettamente guarita.