Che tempo farà a luglio e come saranno le temperature?

Che tempo farà a luglio in Italia e sull’Europa? Che temperature ci saranno?

Come si prospetta la situazione meteorologica a luglio? Che tempo farà? Ma soprattutto come saranno le temperature? In questi giorni, a ridosso dell’ultimo weekend di giugno, stiamo vivendo delle giornate di caldo intenso con questa alta pressione che si è spostata sull’Europa Occidentale e sta, ovviamente, colpendo anche l’Italia. Le temperature si stanno alzando, giorno dopo giorno e quindi il caldo sarà piuttosto intenso. Sembra proprio che l’estate si arrivata a tutti gli effetti e, in molti, si stanno chiedendo se questa condizione perdurerà anche per tutto il mese di luglio o se, persino, andrà a peggiorare in termini di caldo torrido.

La tendenza meteo a luglio 2020 in Italia e in Europa

Secondo 3bMeteo la tendenze meteorologica di luglio sull’Italia sarà caratterizzata da temperature apparentemente sopra la media con qualche pioggia al nord, ma solo sul comparto alpino. Si prospetta quindi un mese di luglio all’insegna del bel tempo con sole praticamente ovunque e un caldo torrido come sempre succede ormai negli ultimi anni.

Le tendenza meteo per luglio invece sull’Europa vedrà una piovosità sopra la media sulle nazioni centro-settentrionali e alpine. Sull’Europa Mediterranea poi vedremo temperature al di sopra della media soprattutto sulla Spagna e sul Mediterraneo orientale. La colonnina di mercurio invece sarà praticamente nella norma, forse di qualche grado al di sotto, nella Francia del nord, Germani e Gran Bretagna.

Che tempo farà questo weekend?

Rimanendo però nel qui e ora, come saranno le condizioni meteo in Italia nella giornata di venerdì e per il weekend? Per domani, 26 giugno 2020, potrebbe esserci qualche pioggia o temporale nel pomeriggio sulle zone alpine, ma che avrà breve durata. Le temperature poi, sempre secondo quanto riporta 3bMeteo, saranno in lieve aumento con massime fino a 32 gradi in Puglia e Sardegna.

Per quanto riguarda le condizioni meteo in Italia durante il weekend vedremo il perdurare del bel tempo. Con sabato sole praticamente ovunque, salvo qualche condizioni un po’ più variabile sulle zone alpine. Nella giornata di domenica, ancora una volta, persiste il bel tempo anche se sulle Alpi potrebbe arrivare qualche acquazzone improvviso. Le temperature domenica si rialzeranno ulteriormente arrivando anche a superare i 35 gradi nelle zone interne della Sicilia e sulla Romagna.