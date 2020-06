Maxino, chi è il cantante e comico triestino: carriera e curiosità

Chi è il cantante e comico triestino Maxino, protagonista di diverse trasmissioni radiofoniche, spettacoli e Tu si que vales: carriera e curiosità.

Cantante e autore, compositore, cabarettista, Massimiliano Cernecca, noto a tutti come Maxino, ha raggiunto una certa popolarità anche a livello nazionale grazie ai social network e a un canale Youtube seguitissimo.

Sul web, il cantautore e comico triestino posta le sue parodie, che hanno ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma non solo: il cabarettista si è fatto notare qualche anno fa in televisione.

Cosa sapere sul cantante e autore comico Maxino

Pluripremiato come autore nei festival locali, ha infatti partecipato alla quinta edizione del talent show di Canale 5 dal titolo Tu si que vales, stupendo pubblico e giuria. Inoltre, ha partecipato alla

trasmissione “I Bombi inconsapevoli”, andata in onda su Rai Radio 1, poi nel 2014 su Radio Deeejay è protagonista della rubrica Canzone espressa.

Maxino, a partire dal 2016, collabora alla realizzazione delle sigle di Kitchen Sound in onda su Sky Uno. Ha un grande seguito di pubblico e un sito web aggiornatissimo attraverso il quale interagisce con gli utenti. Molto seguito sin dalle prime repliche il suo spettacolo “Becchino Express”. Infatti, in due repliche ha totalizzato un migliaio di spettatori, niente male per un quasi sconosciuto.