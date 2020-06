Iya Traoré, chi è: carriera, performance e Instagram – VIDEO

Carriera, performance e Instagram di Iya Traoré, chi è il calciatore e freestyler guineano: cosa sapere su di lui e le sue esibizioni.

Classe 1986, Iya Traoré è un calciatore e freestyler guineano, che dopo aver lasciato il calcio professionistico è entrato tre volte nel Guinness dei primati. Attualmente vive a Parigi, dove recita in programmi TV, reality show, video musicali e spot pubblicitari.

Seguito da oltre 25mila utenti su Instagram, ha iniziato come portiere locale nel suo villaggio, Kebeya in Guinea. Dopo che suo padre tornò dall’Europa, decise di trasferirsi a studiare a Conakry, dove scoprì davvero la sua passione per il calcio. A Conakry, si è unito alla squadra di calcio Ibrahim FC e ha vinto molti trofei con loro.

Cosa sapere sul calciatore e freestyler Iya Traoré

Nel 2000, Iya arrivò a Parigi, dove ha militato per diverse squadre di calcio, arrivando a giocare addirittura nelle giovanili del Paris Saint Germain. Allo stesso tempo aiutò suo padre, un commerciante d’arte africano. Decise a un certo punto di abbandonare il calcio professionistico, diventando un freestyler del pallone, oggi il più famoso al mondo.

Si è esibito nel 2014 nel video de La La La Music di Shakira per la Coppa del mondo in Brasile. Ha giocato e si esibito in oltre 40 Paesi tra cui Cina, Francia, Ghana, Egitto, Marocco, Italia, Stati Uniti, Brasile, ecc. Nel nostro Paese si è anche esibito nel corso della trasmissione televisiva Tu si que vales, nella quinta edizione del programma.