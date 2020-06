Incidente per Stefano De Martino, spunta l’occhio nero: il motivo

Dopo i problemi amorosi con la showgirl argentina Belen Rodriguez, arrivano nuovi problemi per Stefano De Martino a causa di un incidente con l’occhio nero, ecco perché

Non finiscono i guai per Stefano De Martino. Dopo la storia ricca di sorprese con la showgirl argentina Belen Rodriguez, per l’ex ballerino di Amici ed attuale conduttore di Made in Sud è spuntato un occhio nero che ha mostrato sui social. Il piccolo incidente è avvenuto a causa di una testata del piccolo Santiago, nato proprio dalla sua relazione con Belen, che gli ha procurato l’ematoma sopra l’arcata dell’occhio. Sul suo profilo Instagram, ridendo e scherzando, ha spiegato i motivi: “Mio figlio è nato il 9 aprile, quindi è dell’Ariete, dicono che chi è nasce sotto il segno dell’Ariete abbia la testa particolarmente dura. Io ho sempre pensato fosse un falso mito sinceramente, e invece”.

Stefano De Martino, protagonista con Made in Sud

Dopo la fine della storia con Belen lo stesso De Martino si è buttata capofitto nel lavoro. E così questa sera, giovedì 25 giugno, andrà in onda con una nuova puntata di Made in Sud come ha rivelato sul suo profilo Instagram: “Non so se ve l’ho detto ma questa settimana Made in Sud va in onda di giovedì”. Il cambiamento del palinsesto è avvenuto a causa della sfida di Serie A Verona-Napoli, in programma martedì sera.