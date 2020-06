Grande Fratello Vip: spunta il nome di Justine Mattera – VIDEO

Spunta anche il nome di Justine Mattera nella lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip: lo rivela il settimanale ‘Oggi’.

Si allunga la lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip: pochissime le conferme, tra cui quelle di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ma la rosa di papabili inquilini della Casa più famosa d’Italia si fa sempre più lunga.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: dopo la Gregoraci spuntano altri nomi – VIDEO

Nelle scorse ore, si parlava addirittura del pornodivo abruzzese Rocco Siffredi. Questi potrebbe entrare nella Casa in compagnia del figlio secondogenito Leonardo Tano. Altro nome clamoroso che circola in queste ore è poi quello dell’ex senatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Antonio Razzi.

Leggi anche –> GF Vip, nuovi nomi: Siffredi e il figlio con Antonio Razzi – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Un’altra bomba viene infine lanciata dal settimanale ‘Oggi’, nella rubrica che tiene Alberto Dandolo. Secondo quanto si legge sulla rivista, nel cast della prossima edizione potrebbe esserci Justine Mattera. Dandolo chiarisce che si tratta di un’ipotesi e si spinge anche oltre, motivando le scarse presenze televisive dell’ex di Paolo Limiti: “Ha selezionato molto le sue presenze sul piccolo schermo preferendo alla Televisione il Teatro, sua grande passione…”.