Grande Fratello Vip, Antonio Razzi: “Io sono pronto” – VIDEO

L’ex senatore Antonio Razzi smentisce di essere stato contattato per un provino al Grande Fratello Vip, ma avverte: “Io sono pronto”.

Ieri era emersa l’indiscrezione che al Grande Fratello Vip potrebbe prendere parte Rocco Siffredi. Questi potrebbe entrare nella Casa in compagnia del figlio secondogenito Leonardo Tano. Altro nome clamoroso che circola in queste ore è poi quello dell’ex senatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Antonio Razzi.

Leggi anche –> GF Vip, nuovi nomi: Siffredi e il figlio con Antonio Razzi – VIDEO

In questo caso, il diretto interessato smentisce di essere stato contattato per un provino, ma si dice pronto a entrare nella Casa: “Se mi chiamano per partecipare al nuovo Grande Fratello Vip adesso che non sono più al Senato, pur di lavorare, perché no. Io non sto mai fermo”.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: dopo la Gregoraci spuntano altri nomi – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ha proseguito l’ex senatore: “Potrei farlo, diciamo che valuterò, dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno. Adesso che non sono più senatore posso fare come mi pare da pensionato sono libero. L’ultimo ‘TiKTok’ che ho fatto con la Lamborghini ha superato le 700mila visualizzazioni. Ho fatto anche Cristiano Malgioglio che ha superato addirittura circa 1 milione di visualizzazione, siamo diventati molto amici, lui mi ha anche chiamato e ringraziato”. Ma che concorrente sarebbe Antonio Razzi? “Non temo la convivenza con gli altri inquilini della casa. Io nella mia vita ho fatto tanti lavori -spiega l’ex senatore di Fi- mi sono adattato a tutto e sono stato capo anche io e so come dialogare con la gente. E poi se sono riuscito a convivere tre mesi da solo con mia moglie posso convivere con tutti”.