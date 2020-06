La giornalista Giorgia Rossi su Diletta Leotta dice la sua. A chi la paragona alla celebre collega di DAZN, la romana di SportMediaset risponde così.

In molti fanno il confronto Giorgia Rossi Diletta Leotta. Loro sono le bionde del giornalismo sportivo italiano. Ma a parte la professione e la chioma fluente dello stesso colore, di tratti in comune tra le due sembrano essercene ben pochi. La 33enne Giorgia è tornata con tanto entusiasmo di nuovo sugli schermi Mediaset con il suo apprezzatissimo ‘Pressing Serie A’.

Lei fa parte della redazione di SportMediaset dal 2013, dove ha anche trovato l’amore. Infatti fa coppia fissa da tempo con l’altrettanto bravo Alessio Conti. Intervistata dal settimanale ‘Diva e Donna’, la Rossi descrive quello che è il suo percorso professionale. “Una donna, per parlare di calcio in televisione, deve per forza di cose apparire bella. Prerogativa che non è richiesta invece agli uomini. Ma dallo sgabello di Alba Parietti noi donne ne abbiamo fatta di strada”. Tutto vero. Infatti Giorgia è molto apprezzata anche e soprattutto per il suo senso critico, non certo soltanto per il suo splendido modo di apparire.

Giorgia Rossi Diletta Leotta: “Siamo diverse, io sono arrivata grazie alla gavetta”

“Il mio percorso è fatto di tanto studio e di tantissima gavetta”. Inevitabile la domanda su Diletta Leotta. Che di certo fa dell’apparire e della prorompenza uno dei cardini del suo successo. “Essere una bellezza social cliccatissima non fa per me”. Infatti di scatti dove la Rossi esibisce il suo fisico in modo evidente non ne troverete, sul suo profilo Instagram. Lei stessa afferma: “Io e lei siamo diverse. Io non giudico. Trovo che Diletta sia ancora molto giovane e che debba decidere cosa vuole fa. Di qualità ne ha molte ed è molto brava a sfruttarle. Per quanto riguarda me, ho sempre voluto parlare di calcio”. Poi descrive il suo percorso, fatto di esperienze nelle tv locali dopo gli articoli di sport scritti al liceo. “Anche durante il lockdown ho continuato a studiare per perfezionarmi. Bisogna sempre puntare a migliorarsi professionalmente”. Parole che riscontrano un consenso unanime.

