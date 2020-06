Francesco Totti disperato: “Ho perso l’orologio, chi lo trova mi chiami qui…”

Dopo aver perso il suo orologio Francesco Totti ha lanciato un pubblico appello: “Aiutatemi a ritrovarlo, chiamatemi a questo numero di telefonino”.

La missione è difficile, se non impossibile, ma Francesco Totti ha deciso di provarci lo stesso. L’ex numero 10 giallorosso ha perso il suo orologio e, per non lasciare nulla di intentato, chiede ora ai suoi followers di Instagram di aiutarlo a ritrovare il prezioso oggetto.

È successo oggi: il Pupone ha postato una story sul suo profilo Instagram per pregare chiunque ritrovasse il suo orologio di ridarglielo. Non solo: Totti ha anche lasciato un numero di telefono – ma non è chiaro se sia il suo o meno – e promesso che in caso di restituzione andrà a prenderlo di persona. La caccia è partita…

Leggi anche –> Ilary Blasi, in arrivo il quarto figlio: Francesco Totti pazzo di gioia

Leggi anche –> Ilary Blasi “becca” Francesco Totti con la segretaria: scenata su Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’Sos di Francesco Totti via Instagram

“Ragazzi ho perso il mio orologio a cui ero molto legato con il quale ho condiviso tutta la mia carriera – scrive Francesco Totti in una story su Instagram – mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo! So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce”.

“Si tratta – precisa l’ex capitano della Roma – di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Christian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo… Vi lascio un recapito, 3488888940, verrò io di persona a prenderlo”. Resta ora da vedere se l’avventura avrà lieto fine…

Leggi anche –> Ilary Blasi, ritorno in tv con due programmi sulle reti Mediaset

EDS