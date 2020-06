Flixbus riparte con offerte low cost per viaggi in Italia e in...

Flixbus riparte con offerte low cost per viaggiare in Italia e in Europa. Tutto quello che bisogna sapere.

Dopo mesi di stop forzato a causa del lockdown per l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, Flixbus, leader dei viaggi in pullman low cost sulla lunga distanza, è tornato a viaggiare il 3 giugno in Italia e dal 18 giugno collega di nuovo il nostro Paese agli altri europei.

Per la ripartenza, la società di trasporto ha lanciato offerte imperdibili a partire da 3,99 euro per un viaggio di sola andata.

Flixbus: offerte low cost per viaggi in Italia e in Europa

Ai primi di giugno, insieme ai viaggi in aereo sono ripresi anche quelli in autobus low cost. Settore in cui è leader in Europa la società tedesca Flixbus, anche con servizio di treni in Germania.

Nei mesi di stop forzato, Flixbus ha mantenuto viva l’attenzione e la voglia di viaggiare dei sui clienti con iniziative sui social, tra cui #FlixTripAtHome, una campagna e un concorso sui social media per la condivisione di foto e video sulle esperienze di viaggio dei propri utenti e la premiazione delle immagini più belle con un viaggio gratis.

Terminata l’attività solo online è arrivato il momento di tornare strada a seguito dell’allentamento delle restrizioni negli spostamenti e questo non poteva accadere che con la riapertura dei confini regionali in Italia il 3 giugno scorso. In questa data i famosi autobus verde fluo della società tedesca e quelli delle ditte convenzionate sono tornati in strada per collegare le principali città italiane. I viaggi degli autobus low cost di Flixbus sono ripartiti con alcune prime tratte che sono state poi progressivamente aumentate. Dal 18 giugno, invece, dopo la riapertura di molti confini tra Stati europei, sono ripresi i collegamenti dall’Italia con le città europee.

Per promuovere la ripresa e invogliare i viaggiatori a salire a bordo dei propri pullman, Flixbus ha lanciato offerte eccezionali a partire da 3,99 euro a tratta.

Tra le linee nazionali riattivate da Flixbus segnaliamo:

Bolzano – Trento – Firenze – Roma

Milano – Bologna – San Severo – Foggia – Altamura – Ginosa

Poggibonsi – Siena – Roma –Cosena – Lamezia Terme – Palmi – Reggio Calabria

Poggibonsi – Siena – Roma –Cosena – Lamezia Terme – Palmi – Reggio Calabria Teramo – L’Aquila – Roma – Siena

Roma – Napoli – Pompei – Sorrento

Roma – Napoli – Altamura – Matera – Taranto

Cutro – Crotone – Cariati – Napoli – Roma – Rimini – Reggio Emilia – Parma – Milano – Torino

Catania – Messina – Villa San Giovanni – Lamezia Terme – Termoli – Pescara – Civitanova Marche – Pesaro – Urbino

Marsala – Trapani – Palermo – Messina – Villa San Giovanni – Roma

Altre città italiane sono state aggiunte al network nell’ultima settimana: Palermo, Agrigento, Taranto, Trieste, Vicenza, Ferrara, Ravenna, Ancona e numerose destinazioni marittime della riviera adriatica, ligure, in Puglia, Calabria e Sicilia.

Riguardo ai collegamenti internazionali, invece, Flixbus ha reintrodotto le connessioni con le principali destinazioni in Germania, Svizzera, Francia, Slovenia ed Ungheria.

Linee Internazionali riattivate:

Torino – Milano – Venezia – Ljubljiana – Budapest

Venezia – Verona – Bolzano – Monaco di Baviera

Pescara – Ancona – Rimini – Milano – Zurigo

Roma – Firenze – Genova – Nizza – Marsiglia

Roma – Firenze – Milano – Torino – Zurigo – Basilea

Roma – Milano – Torino – Ulzio – Lione – Parigi

Ogni settimana, comunica Flixbus, verranno introdotte nuove tratte e offerte nuove soluzioni di viaggio.

La sicurezza a bordo dei pullman

In osservanza delle disposizioni del Governo italiano per la tutela della salute dei passeggeri e del personale, Flixbus ha introdotto misure di sicurezza sanitaria a bordo dei pullman e previsto nuove modalità di prenotazione.

Le linee guida per i passeggeri:

Per garantire il distanziamento sociale , non sarà più possibile prenotare il posto a bordo. I posti verranno assegnati dal personale FlixBus alla partenza in modo da garantire la distanza minima di sicurezza tra un viaggiatore e l’altro prevista dai provvedimenti del Governo.

, non sarà più possibile prenotare il posto a bordo. I in modo da garantire la distanza minima di sicurezza tra un viaggiatore e l’altro prevista dai provvedimenti del Governo. Prima di prenotare, assicurati di essere in grado di viaggiare e di attenerti a tutte le raccomandazioni sanitarie e governative.

e di attenerti a tutte le raccomandazioni sanitarie e governative. Tutti i passeggeri devono indossare la propria mascherina prima, durante e dopo il viaggio .

. Durante il tuo viaggio attieniti a tutte le misure preventive.

Standard di igiene e sicurezza

Le misure per assicurare la sicurezza sanitaria a bordo degli autobus di Flixbus.

Pulizia degli autobus:

Sulla rampa di ingresso dell’entrata posteriore dell’autobus sarà disponibile per i passeggeri un dispenser con gel disinfettante .

. I nostri veicoli saranno sanificati al termine di ogni corsa , in linea con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

, in linea con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle principali autostazioni, il personale FlixBus eseguirà una sanificazione aggiuntiva dei mezzi.

Imbarco e sbarco:

I conducenti saranno dotati di kit di protezione (mascherine e guanti).

(mascherine e guanti). I passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco che a bordo dell’autobus e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza .

e a . Ai passeggeri verrà misurata la temperatura al momento del check-in . L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5°.

. L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5°. L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore – I conducenti e il personale FlixBus presente nelle autostazioni forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell’imbarco.

– I conducenti e il personale FlixBus presente nelle autostazioni forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell’imbarco. Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio.

sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio. Il check-in avverrà in forma digitale , con controllo touch-less di biglietti e documenti.

, con controllo touch-less di biglietti e documenti. Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni corsa includeranno disposizioni di sicurezza aggiornate .

effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni corsa includeranno . Le toilette resteranno chiuse (saranno previste soste aggiuntive).

(saranno previste soste aggiuntive). In alcuni casi sarà consentito acquistare i biglietti anche a bordo, in linea con la normativa UE.

Punti vendita e formazione del personale:

Nelle stazioni, il personale addetto si occuperà di garantire, con il supporto dei passeggeri, il mantenimento della distanza minima di sicurezza.

Per ulteriori informazioni: www.flixbus.it/aggiornamenti-network-e-sicurezza