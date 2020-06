Fabrizio Corona in mutande, reagisce così agli ultimi attacchi

Fabrizio Corona ha postato una serie di scatti che lo ritraggono in intimo, accanto ai quali ha condiviso un messaggio eloquente.

Da quando gli sono stati concessi i domiciliari, Fabrizio Corona ha dimostrato di essere decisamente cambiato rispetto agli anni passati. Se prima aveva un atteggiamento aggressivo, attraverso il quale puntava a riabilitare la propria figura e tornare ad essere protagonista del mondo del gossip, adesso sembra più che altro intento a godersi la propria casa e la propria famiglia. Il lavoro non manca, ma è il suo modo di metterlo in pratica che è cambiato: niente posto aggressivi, niente presunte rivelazioni sulla vita privata dei vip.

Persino nei giorni scorsi, quando sono uscite le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che ha portato all’annullamento della sentenza dei giudici milanesi, Fabrizio Corona ha semplicemente commentato in maniera pacata quanto si leggeva nei documenti: “MOTIVAZIONE DELLA CASSAZIONE.ANNULLAMENTO DELL’ANNULLAMENTO.SONO VERAMENTE STANCO.PUNTO.NON POSSO DIRE ALTRO”. L’importante, infatti, al momento è che può rimanere in casa con il figlio Carlos Maria e che non è costretto a tornare in carcere.

Fabrizio Corona: “Chiuso tra 4 mura, ma sticazzi”

Il nuovo mood di Corona è confermato anche dall’ultimo post pubblicato su Instagram. Solitamente quando riceve attacchi è pronto a controbattere, invece adesso preferisce ignorare e godersi ciò che di buono ha da offrirgli la vita, come un po’ di sole nel terrazzo di casa. Nel post si vedono 3 foto di Fabrizio in mutande, intento a godersi la bella giornata e con un’espressione distesa in viso. Che non lo tange chi lo attacca lo conferma lui stesso scrivendo: “DENTRO 4 MURA MA STICAZZI“.