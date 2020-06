Elisa Isoardi, che emozione in diretta: “Momento magico”

Momenti da non dimenticare per la conduttrice de La Prova del cuoco, Elisa Isoardi, che ha svelato la sua commozione durante il collegamento: ecco il motivo

La Campania è stata autentica protagonista nell’ultima puntata de La Prova del cuoco andata in onda su Raiuno. La conduttrice, Elisa Isoardi, ha vissuto proprio in quella regione, precisamente a Salerno, e così durante il collegamento con Sal De Riso e Gino Sorbillo, insieme in diretta dalla costiera amalfitana, la presentatrice ha svelato: “Ragazzi, mi avete regalato un momento eccezionale, unico. Non vedo l’ora di venire in Campania, perché davvero è la mia regione del cuore”.

Elisa Isoardi, divertimento in studio

Dopo le dichiarazioni sulla chiusura de La Prova del cuoco, la puntata di oggi è stata molto divertente anche, forse, un po’ troppo. La conduttrice ha paragonato il cuoco Gianfranco Pascucci a un personaggio di Star Wars, ma poi si è complimentata con il suo carpaccio di ricciola e testa di ricciola alla brace: “Mamma che meraviglia. Pascucci sei arte!”