Elena Sofia Ricci: “Non è un set, ma un film di fantascienza” – VIDEO

“Non è un set, ma un film di fantascienza”, sulle Instagram Stories Elena Sofia Ricci parla delle nuove riprese di Che Dio ci aiuti.

L’attrice Elena Sofia Ricci è in queste settimane impegnata sul set della sesta stagione della serie Rai ‘Che Dio ci Aiuti’. Ma nelle Stories di Instagram non ha mancato di lanciare frecciatine per le norme anti-Covid.

“Ecco come si lavora ai tempi del Covid. Si sterilizza tutto. Che paura, sembra un film di fantascienza”, spiega l’attrice. Ieri il suo intervento durante una trasmissione televisiva, a favore della cultura e dello spettacolo: “Credo che oggi ci sia bisogno di proposte. Chiaramente alla cultura è dedicato lo 0,8 del PIL siamo quartultimi in Europa e questo è indegno per il nostro Paese”.

L’attrice Elena Sofia Ricci sul set di Che Dio ci aiuti 6

Il lockdown causato dal Coronavirus ha modificato i piani per l’uscita della sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Lo aveva sostenuto qualche settimana fa stessa attrice protagonista della fiction, peraltro reduce dal successo di Vivi e lascia vivere. Aveva spiegato: “Avremmo dovuto iniziare le riprese il 30 marzo e la fiction sarebbe dovuta andare in onda all’inizio dell’autunno di quest’anno”.

Secondo i calcoli, la sesta stagione della fortunata fiction, che vede nel cast tra l’altro anche Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi andrà in onda in tv all’incirca a inverno inoltrato o nella prossima primavera. Intanto, anche le repliche di questa quinta stagione stanno avendo un certo riscontro importante a livello di share.