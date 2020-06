Eibar Valencia LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Eibar e Valencia è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Prosegue LaLiga Santander, la massima divisione spagnola, con una serie di gare che porteranno alla conquista dello scudetto, all’assegnazione dei posti nelle coppe europee e alle retrocessioni. Oggi alle 19.30 si affrontano per la 31esima giornata le squadre di Eibar e Valencia.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. In campo i padroni di casa che cercano punti utili per evitare la retrocessione e gli ospiti che invece si stanno giocando le loro chance di restare aggrappati al treno per le prossime coppe europee.

Eibar Valencia: come vederla in streaming e in diretta tv

La squadra di casa arriva da cinque gare consecutive senza vittorie, che hanno fatto sì che si riducesse il vantaggio sulle dirette rivali per la zona retrocessione. Anche la squadra ospite viene da un periodo difficile, con una vittoria, contro l’Osasuna nell’ultima giornata, nelle ultime cinque partite disputate.

Eibar Valencia in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questo pomeriggio:

EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; Rober Correa, Oliveira, Bigas, José Angel; Edu Exposito, Sergio Alvarez, Orellana, Pedro Leon; Kike Garcia, Charles Dias (o Sergi Enrich).

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Guillamon, Gayá; Kondogbia, Parejo, Ferran Torres, Guedes; Gameiro (o Rodrigo Moreno), Maxi Gomez.