David Beckham, clamoroso addio a Victoria: separazione a un passo dall’anniversario. I due si stanno lasciando. E non bene.

Come riporta oggi il settimanale Nuovo una delle coppie più belle e invidiate del mondo sta per rompersi. Si tratta dell’ex calciatore David Beckham e dell’ex Spice Girl Victoria Adams. I due avrebbero dovuto festeggiare l’anniversario di matrimonio il prossimo 4 luglio e invece la situazione è precipitata.

Alla vigilia dei 21 anni di nozze i due starebbero dunque per separarsi e come per molte altre coppia anche nostrane sarebbe stato il periodo di lockdown a scatenare le incomprensioni e la crisi.

I motivi dell’addio tra David Becham e la moglie Victoria

Adesso si inizia già a parlare della divisione del loro immenso patrimonio. Stiamo parlando di 550 milioni di euro. L’ex calciatore di Real Madrid e Manchester United guadagna tra sponsor e diritti d’immagine 38mila euro al giorno, più di 1 milione di euro al mese. La moglie ha un patrimonio immobiliare di 70,5 milioni di euro senza contare la collezione di borse dal valore di circa 2 milioni di euro.

Ci sono però anche dei problemi e sarebbero proprio le spese pazze di Victoria ad aver fatto andare su tutte le furie Beckham. Inoltre lei ha un marchio di moda che registra gravi perdite e lui ha versato di recente 7 milioni di euro nelle casse della società per coprire i conti in rosso. Di recente lui ha detto: “Quando sei sposato da così tanto tempo è sempre un duro lavoro. Le cose diventano un po’ più complicate”. I ben informati assicurano che la crisi arrivi da lontano e che ora la storia sia davvero giunta al capolinea.