Crollo Albizzate, chi erano le vittime della tragedia in strada

A causa del crollo di un cornicione al Albizzate sono morti una donna di 38 anni ed i suoi due figli. Un terzo bambino si è salvato miracolosamente.

Una normale giornata, scandita dai ritmi della casa e della preghiera, si è tramutata in tragedia per Fauzia Taoufiq, donna marocchina di 38 anni e due dei suoi figli, Soulaymane Hannach di 5 anni, e Yaoucut Hannach, di 15 mesi. Come di consueto, la madre di famiglia era uscita di casa per andare a fare la spesa. Con lei i suoi tre figli, Soulaymane era sulla bicicletta poco più avanti, mentre Yaoucut era nel passeggino che la stessa donna spingeva. L’altro figlio si trovava invece nell’altro marciapiede.

Quella strada l’avevano percorsa migliaia di volte e Fauzia si preoccupava che il figlio dall’altro lato della strada potesse andare incontro al pericolo. Lo aveva ripreso più volte e gli diceva di fare attenzione alle macchine in arrivo, prima di attraversare la strada. Il vero pericolo, però, arrivava dall’alto e nessuno poteva prevederlo: mentre camminavano un cornicione è precipitato in strada ed ha colpito Fauzia ed i suoi due bambini. La donna ed il figlio sono morti sul colpo, mentre la bimba sul passeggino è stata soccorsa e portata in ospedale, ma è morta poco dopo il ricovero. Nel tragico incidente è stata ferita anche una donna di 42 anni che si trovava poco dietro la famiglia marocchina.

Albizzate: chi erano le vittime del crollo

La tragedia si è verificata ad Albizzate, provincia di Varese, piccolo borgo in cui la famiglia Hannach si era trasferita da 6 anni, dopo aver lasciato Casablanca. Il padre di famiglia è definito da amici e conoscenti come un uomo taciturno e dedito al lavoro. Quando è arrivato non sapeva dove lavorare, ma ha ottenuto un posto come meccanico e con grande dedizione era diventato più competente di colleghi più grandi e esperti di lui. Pur di mantenere la famiglia lavorava continuamente, senza mai fermarsi.

Anche Fauzia avrebbe voluto lavorare, ma con 3 figli da accudire non aveva il tempo né il modo di farlo. Il denaro non era sufficiente per pagare un asilo nido o una baby sitter e in Italia non avevano parenti e per loro costume non avrebbero mai affidato i figli a degli estranei o a dei conoscenti. Gli sarebbe piaciuto tornare in Marocco, ma le difficoltà economiche e l’incertezza sul trovare un lavoro o meno li aveva fatti desistere.