Covid-19 in Italia: i dati del contagio Coronavirus del 25 giugno

I dati del contagio da Coronavirus del 25 giugno in Italia: come il Covid-19 si è diffuso nel nostro Paese, la situazione delle Regioni.

Altra giornata importante nella lotta al Coronavirus nel nostro Paese: ci sono ancora molte Regioni senza contagi e la stragrande maggioranza ne contano meno di cinque. Contestualmente, si riduce il numero degli attualmente positivi, ormai sotto i 20mila casi.

Leggi anche –> Coronavirus: 13 morti in Germania, record di contagi in Brasile e Usa

Nella giornata di ieri, sono stati meno di 200 gli attualmente positivi, inoltre appena 30 sono state le vittime. Questo nonostante siano diversi i cluster e i focolai che un po’ preoccupano. La gran parte dei nuovi positivi risultano comunque asintomatici.

Leggi anche –> Coronavirus e hotel: attenzione alle pulizie, l’avvertimento degli esperti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 25 giugno

Salgono i contagi in Emilia Romagna e Campania, dove si registrano i cluster alla Bartolini di Bologna e a Mondragone. Anche nelle Marche, i casi emersi nelle ultime 24 ore sono legati al cluster dell’Hotel House di Porto Recanati. Lievemente in calo i casi in Piemonte. Raddoppiano i casi in Lombardia rispetto a ieri: sono 170 e 22 le vittime in 24 ore.

Ancora oggi ci sono diverse Regioni Covid free, con zero contagi che si registrano in Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Calabria. A queste, si aggiungono la gran parte delle Regioni che hanno meno di cinque casi. Moltissime le Regioni dove non ci sono vittime: Trentino Alto Adige, Calabria, Sicilia, Basilicata, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Sardegna, Toscana, Puglia.