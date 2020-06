Coronavirus, via libera al Remdesivir: “E’ il primo farmaco approvato”

L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l’approvazione condizionata all’immissione in commercio del Remdesivir per la lotta al Coronavirus.

Il comitato dell’agenzia europea del farmaco (Ema), ente che si occupa dei medicinali umani, ha raccomandato l’approvazione condizionata all’immissione in commercio del Remdesivir per il trattamento del nuovo Coronavirus in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con polmonite che necessitano di supporto respiratorio. Si tratta del primo farmaco contro il Covid-19 a ricevere questa approvazione: ora manca solo il via libera definitivo dalla Commissione Ue.

Il primo farmaco contro il Coronavirus

I dati sul Remdesivir sono stati valutati in un tempo eccezionalmente breve, mediante una procedura di revisione continua: un approccio utilizzato dall’Ema durante le emergenze di sanità pubblica per elaborare e analizzare i dati non appena disponibili. La Commissione europea, che è stata informata dall’Ema nel corso della valutazione, intende prendere una decisione sull’autorizzazione condizionale all’immissione in commercio per il Remdesivir entro la prossima settimana. A breve, dunque, potrebbe essere consentita la commercializzazione del prodotto nei paesi Ue.

