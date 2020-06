Coronavirus Lombardia: raddoppiano i casi in 24 ore, 22 morti in più

L’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus in Lombardia presenta dati ancora poco confortanti. Ecco come si sta muovendo la pandemia.

Notizie ancora poco confortanti dal bollettino dell’emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato a oggi, giovedì 25 giugno, e diramato a pochi minuti dalla pubblicazione dei dati nazionali da parte del Ministero della Salute.

I dati ufficiali indicano che si conferma il trend delle ultime settimane, con la Lombardia ancora prima regione per numero di contagi. Sono ben 170 i nuovi casi di contagio, in aumento di quasi il doppio rispetto agli 88 di ieri. Cresce anche il numero dei decessi, 22 (ieri 7), mentre i guariti sono 383 (ieri 758). Tutto ciò a fronte di 9.832 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 9.099 di ieri.

La Lombardia ancora nella morsa del Coronavirus

Con queste cifre, il numero delle persone diagnosticate positive al Coronavirus in Lombardia dall’inizio dell’epidemia sale a 93.431, quello delle vittime a 16.608 e quello dei guariti/dimessi a 64.831. Quanto invece ai soggetti attualmente infetti, sono 11.992 (235 in meno), di cui 622 ricoverati e 48 nei reparti di terapia intensiva.

Infine, i tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 990.652, di cui come detto 9.832 nelle ultime 24 ore, e le diagnosi positive sono pari all’1,7% delle analisi svolte, una percentuale in linea con quelle dei giorni scorsi.

