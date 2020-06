Coronavirus, focolaio Mondragone: arriva l’esercito – VIDEO

Alta tensione nel focolaio di Mondragone, in Campania, dove crescono i casi di Coronavirus tra i braccianti bulgari e ora arriva l’esercito.

Preoccupazione per la diffusione del Coronavirus in Campania e in particolare nel comune di Mondragone. Qui si registra alta tensione tra i residenti e la comunità di braccianti bulgari che vive nei palazzi dormitorio della ex Cirio.

In particolare, al grido di “Mondragone siamo noi”, alcuni residenti sono scesi in strada, chiedendo il rispetto della quarantena ai braccianti bulgari, che sarebbero rimasti infettati e da cui sarebbe partito il focolaio.

La situazione è incandescente e a quanto pare potrebbe arrivare l’esercito, come ha spiegato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “Questa mattina ho avuto un colloquio con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone” – sono le parole del governatore campano – “Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio”. Intanto, Matteo Salvini denuncia la grave situazione e sostiene: “Quattro contagiati hanno fatto perdere le proprie tracce”. Poi attacca: “Da De Luca tante parole ma zero fatti”.