Coronavirus: 13 morti in Germania, record di contagi in Brasile e Usa

Desta preoccupazione il nuovo focolaio di Coronavirus in Germania; boom di contagi negli Usa, in Brasile la situazione continua ad aggravarsi.

Sebbene in Italia ed in gran parte dell’Europa la curva di contagio continua a scendere, L’Oms un paio di giorni fa aveva invitato le nazioni di tutto il mondo a non abbassare la guardia. A livello mondiale, infatti, la diffusione della pandemia non ha subito alcun arresto, anzi continua ad aumentare giorno dopo giorno. Questo perché ci sono Paesi come Brasile e India in cui c’è un aumento esponenziale di contagi e Paesi come gli Stati Uniti, in cui non è ancora stata superata del tutto la fase più acuta.

In Europa, continente nel quale la prima ondata di contagi può dirsi superata, la preoccupazione maggiore giunge dalla Germania. Il Paese nord europeo, infatti, è stato il primo a dichiararsi libero dall’infezione e riprendere la vita normale, ma in questi giorni si sta confrontando con un nuovo focolaio di grosse proporzioni in Renania. Nella giornata di ieri sono stati registrati altri 640 positivi e 13 nuovi decessi. Da quelle parti si teme una seconda ondata di contagi ed è stato imposto il lockdown locale allo scopo di evitare una nuova diffusione in tutto il Paese.

Boom di contagi in Brasile e Usa

In Brasile la situazione continua a peggiorare, ieri è stato registrato il nuovo record di contagi in un giorno: 42.725 positivi. Anche il bilancio delle vittime rimane purtroppo consistente, visto che nelle ultime 24 ore sono decedute 1.185 persone. Numero record di contagio anche negli Stati Uniti: ieri sono stati registrati 36.900 nuovi casi, il numero più elevato da Aprile ed uno dei più alti in assoluto negli Usa. Il numero delle vittime è rimasto invece costante, visto che sono morte 756 persone. Il Paese nord americano rimane quello con il maggior numero di casi confermati 2.380.452 positivi e decessi 121.969 vittime.