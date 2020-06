Chi era Evelina, la postina deceduta dopo lo scontro frontale a Treviso

E’ morta dopo 4 giorni di ricovero la postina coinvolta nello scontro frontale avvenuto nel trevisano, scopriamo chi era Evelina.

La scorsa settimana, giovedì mattina, una postina in servizio nel trevisano è rimasta vittima di un tragico incidente stradale. La donna si trovava a bordo di un’auto di servizio, una Panda, e stata probabilmente effettuando il quotidiano giro di consegne della posta e dei pacchi. Mentre percorreva la Feltrina, si è scontrata con una Porsche Panamera all’angolo tra via Argine e via Cal Trevisana.

L’urto è stato talmente violento da attirare l’attenzione di tutti i commercianti di zona, i quali sono usciti in strada ed hanno avvertito i soccorsi. Evelina, la postina 41enne coinvolta nel sinistro, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed ha sbattuto in maniera violenta la testa contro l’asfalto. Stando alla prima ricostruzione della dinamica, le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è chiaro quale delle due abbia invaso la corsia dell’altra. Soccorsa e portata in ospedale d’urgenza, purtroppo Evelina è morta 4 giorni dopo il ricovero.

Chi era Evelina, la postina deceduta a Treviso

Nata a Benevento, Evelina si era spostata dalla sua città natale per questioni di lavoro. Assunta come postina, la donna era stata trasferita prima a Cascina, provincia di Pisa, quindi a Cadore ed infine a Monte Belluno. Solare e gentile con tutti, Evita (come la chiamavano familiari e amici) era madre di due bambini piccoli che adesso saranno accuditi solamente dal padre. Seguendo quella che sarebbe stata la sua decisione a riguardo, i familiari nelle scorse ore hanno deciso di dare in donazione i suoi organi.