Beppe Convertini, il dramma della morte del papà: preoccupazione anche per la madre. Il conduttore confessa tutto.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Beppe Convertini parla principalmente della sua nuova avventura televisiva che lo vedrà al fianco di Anna Falchi in un programma dedicato agli anziani. La trasmissione si chiamerà “C’è tempo” e durerà tutta l’estate.

E’ l’occasione anche per ricordare i suoi affetti più cari e con grande commozione Convertini parla del padre scomparso quando lui aveva solo 17 anni: “Era innamoratissimo di mamma. Faceva il camionista e ricordo che, nonostante per lavoro si fermasse spesso a mangiare da amici durante le sue soste, quando tornava a casa rendeva lo stesso omaggio alla cucina di mia madre. Lei in realtà sapeva tutto, ma non diceva nulla: era il loro gioco. Ed è un peccato non poterlo avere accanto in un momento come questo: la sua mancanza si sente e anche per questo motivo io ho tanti amici della cosiddetta terza età”.

Convertini poi confessa anche le sue preoccupazioni che inevitabilmente riguardano la mamma Grazia, di 82 anni: “Dopo la morte di mio padre ho l’ansia di perderla. Con il suo amore immenso lei è riuscita a non farmi sentire troppo la mancanza di papà anche se è un peccato non averlo qui in questo periodo”.