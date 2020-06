Situazione Bartolini Bologna focolaio, all’interno dell’azienda del corriere espresso in Emilia ci sarebbero diversi casi di contagio.

È allarme nella sede Bartolini di Bologna, per il sorgere di un focolaio di Covid. Si riscontrano almeno 40 contagiati tra i dipendenti dell’azienda di trasporti che spedisce in tutta Italia. Ma con tutta probabilità il numero è maggiore. Si parla con certezza di 44 infetti.

La stessa Bartolini ha dovuto chiudere a scopo precauzionale due dei suoi magazzini. Il quotidiano ‘Il Resto del Carlino’ riporta la delicata faccenda. Tutti i soggetti colpiti dal virus sarebbero asintomatici, ma si riscontrerebbe anche un malato che invece mostra i sintomi della malattia. L’azienda Bartolini a Bologna non sembra intenzionata a fermare la sua attività, ma dovrà procedere giocoforza in maniera molto più rallentata fino a quando la situazione non si normalizzerà. Già sono iniziati i test per sottoporre a tampone tutti i dipendenti che possono essere entrati in contatto con i lavoratori positivi.

Bartolini Bologna focolaio, sanificata l’area di stoccaggio

Secondo i sindacati di categoria, ci sarebbero anche due autisti contagiati. L’azienda ha sede in via Cerodolo ed i dipendenti sottoposti a tampone si trovano adesso in isolamento. Rimarranno così fino a quando non ci saranno i risultati dei test. Lo stesso potrebbe accadere anche con i loro familiari. Nel frattempo Bartolini ha provveduto a sanificare l’area di stoccaggio delle merci. Per quanto riguarda i numeri del contagio che riguardano l’Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia ad oggi, i casi ammontano a 28.304. nella giornata di mercoledì 24 giugno i decessi sono stati 9, così ripartiti