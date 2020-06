Una ragazza afferma di avere colpito un barista accoltellato spiegando di avere agito per difendersi da uno stupro. Ma sembra difficile crederle.

Si indaga sul caso del barista accoltellato all’interno del suo locale di Castiglione Torinese, in provincia del capoluogo piemontese. L’uomo ha 47 anni e ad aggredirlo pare sia stata una giovane di 25 anni, di nazionalità russa.

Lei è stata identificata come Elis Gonn ed è finita in manette. Sottoposta ad interrogatorio, avrebbe riferito alle forze dell’ordine di avere agito per ripicca nei confronti del barista accoltellato. Infatti l’uomo le avrebbe fatto delle pesanti avances nel corso di quello che sarebbe dovuto essere un colloquio di lavoro privato. Le autorità però non sarebbero propense a chiedere alla donna. Che anzi, ha un pesante precedente che non gioca in suo favore. Nel 2018 a Managua, capitale del Nicaragua, la 25enne russa lanciò dell’acido in faccia ad un prete, don Mario Guevara, vicario della locale cattedrale. Da allora il religioso è rimasto sfregiato in pieno viso.

Barista accoltellato, la giovane che lo ha aggredito sfregiò un prete

Lei si giustificò dicendo che fu il diavolo a dirle di agire così. L’episodio le valse una condanna a 8 anni di carcere, comminata nei suoi confronti a maggio del 2019. Venne però scarcerata per scontare i domiciliari e ne approfittò per trovare riparo in Italia, ottenendo asilo politico per il fatto di essere perseguitata in Russia. Infatti in patria la giovane non è ben vista per via del fatto di appartenere a dei movimenti femministi. Ora verrà sottoposta a processo, con anche la possibilità di essere estradata in Nicaragua dove è attualmente ricercata con la condanna che pende sul suo capo.

