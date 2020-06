Alcuni pirati informatici bontemponi hanno perpetrato un attacco hacker al bancomat. Il loro colpo consiste nel mostrare immagini per adulti allo sportello.

A Mestre, in provincia di Venezia, un attacco hacker messo a segno da alcuni pirati informatici evidentemente spiritosi ha colpito uno sportello del trasporto pubblico.

LEGGI ANCHE –> Bancomat regala soldi, diversi i passanti fortunati: dove è successo – FOTO

I soliti ignoti, con delle approfondite conoscenze tecnologiche, sono riusciti a manomettere la biglietteria automatica che di solito mostra gli orari dei mezzi pubblici. E ad un certo punto, al posto della tabella delle varie corse, sono spuntate delle immagini a luci rosse assieme alla homepage di un noto sito per adulti. La cosa ha creato non poco divertimento, ma anche il dovuto fastidio. L’attacco hacker si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno 2020. Tra l’altro lo sportello sotto attacco si trova in una zona centrale in corso del Popolo, proprio nei pressi di una frequentatissima fermata del bus. Qualche pendolare ha scattato una immagine per condividerla subito dopo sui social.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Trovare soldi in strada, un sogno che diventa realtà. E che blocca il traffico – VIDEO

Attacco hacker, biglietteria automatica diffonde immagini osé

Ma si pensa che la diffusione di questa immagine possa essere stata condivisa proprio dall’autore (o da uno degli autori) di questo colpo gobbo. La postazione attaccata appartiene alla Azienda Trasporti Veneto Orientale (Atvo) che ha subito posto rimedio alla scabrosa situazione avviando anche una indagine interna in coabitazione con l’azienda produttrice della colonnina che comunemente dovrebbe emettere dei biglietti per viaggiare. La Atvo, assolutamente estranea ai fatti, ha ritenuto comunque di dovere diffondere un messaggio di scuse a coloro che fruiscono dei suoi servizi. Contestualmente l’azienda ha fatto sapere di volere sporgere anche una denuncia per danni.

LEGGI ANCHE –> Bergamo, 20mila euro “dimenticati” al bancomat: succede l’incredibile