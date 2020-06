Antonella Clerici “abbandona” la figlia Maelle e fugge con Vittorio. La conduttrice ha preso questa decisione testimoniata da diverse foto.

Uno dei volti della tv più amati, la Clerici sta per fare il suo grande ritorno in tv e in Rai con un programma di cucina che verrà girato direttamente a casa sua, nella tenuta di campagna nella quale vive ormai da diverso tempo.

Il titolo del programma sarà “La casa nel bosco” e sarà per l’appunto ambientato nelle campagne intorno ad Arquata Scrivia dove la conduttrice vive insieme al compagno Vittorio Garrone.

Antonella Clerici, la fuga d’amore: ma la figlia dov’è?

Antonella Clerici, come riporta il Settimanale Nuovo, ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo e si è recata al mare sulla riviera ligure. Per questa fuga d’amore col suo Vittorio (e con il cane Argo) ha deciso di lasciare a casa la figlia Maelle.

Visualizza questo post su Instagram Portofino, liguria, italia il nostro bel paese❤️ #vacanzeitaliane Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 18 Giu 2020 alle ore 11:07 PDT



L’11enne nata dall’unione con Eddy Mertens infatti non appare al fianco della madre e del suo compagno e per questo motivo molti fan si sono chiesti dove l’abbia lasciata e perché non l’abbia portata con sè.