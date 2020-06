Aerei: vietato il trolley a bordo, niente bagaglio a mano ingombrante. Ecco quando scatta il divieto in Italia.



L’Italia vieta il trolley a bordo, nelle cabine degli aerei. Il provvedimento è stato adottato dall’Enac per “motivi sanitari”. ed entra in vigore alla mezzanotte del 26 giugno.

Aerei: vietato il trolley a bordo in Italia

Come avevamo già anticipato, sulla base delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’Italia a vietato sugli aerei in partenza e in arrivo nei suoi aeroporti l’imbarco del trolley bagaglio a mano e di altri borsoni. Il provvedimento riguarda tutti i voli, nazionali e internazionali, ed entra in vigore venerdì 26 giugno.

Il provvedimento è stato adottato formalmente dall’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile e comunicato alle compagnie aeree. A dare la notizia in anteprima è stato il Corriere della Sera.

Dalla mezzanotte del 26 giugno, dunque tra poche ore, i passeggeri in partenza e in arrivo in Italia non potranno più portare in cabina il trolley o borsone come bagaglio a mano da riporre in cappelliera, neppure pagando un sovrapprezzo (come richiesto da Ryanair e Wizz Air). In cabina si potranno portare solo effetti personali, piccole borse o zaini, da riporre nello spazio sotto al sedile di fronte al passeggero, durante il volo.

Il trolley e gli altri bagagli andranno obbligatoriamente imbarcati in stiva.

Il provvedimento è dettato da misure sanitarie, per la prevenzione e il contenimento dei contagi da Covid.19.