Varese, crollo di un tetto sulla strada: muoiono mamma e bambino

Terribile incidente nel Varesotto: il tetto di un edificio è crollato su una strada, uccidendo una mamma e il suo bambino, mentre l’altro figlio è in gravissime condizioni.

Una donna e il suo bambino sono morti oggi pomeriggio in via Marconi ad Albizzate, nel Varesotto, schiacciati dalle macerie del tetto di un edificio che è improvvisamente collassato, spargendo detriti sulla strada sottostante. Un altro figlio della donna, salvatosi per miracolo, è stato trasportato all’ospedale in elicossorso, ma le sue condizioni sono molto gravi. Anche una donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sepolti vivi dai detriti del tetto

L’allarme è stato dato poco dopo le 17. Sul posto sono accorse numerose squadre dei Vigili del Fuoco e operatori del 118. Tra i tanti testimoni del crollo anche il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, e un gruppo di ragazzini che si trovava all’ingresso del supermercato dall’altra parte della strada: “Ho salutato la famiglia che stava passando, mi sono girato e ho sentito un botto, quando mi sono girato era già tutto crollato”, racconta uno di loro.

Il crollo ha riguardato tutta l’estensione di un fabbricato ex industriale riconvertito di recente a uso commerciale, per circa cento metri di lunghezza. Allo stato attuale sembrerebbe essersi trattato di un cedimento, ma sono ancora in corso verifiche tecniche per accertare le cause esatte e individuare eventuali responsabilità.

