Stati Uniti, cancellata la storica maratona di New York per il Coronavirus

Negli Stati Uniti a causa dell’emergenza Coronavirus è stata cancellata la maratona di New York, la più grande al mondo, prevista per novembre 2020.

Negli Stati Uniti è stata cancellata la maratona di New York per l’anno 2020 a causa del Coronavirus. Quest’anno la maratona più grande al mondo sarebbe arrivata alla sua cinquantesima edizione. La maratona ogni anno attrae all’incirca 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di fan lungo le strade della città. Coronavirus, l’Oms lancia l’allarme: “La pandemia continua ad accelerare” Leggi anche ->

La maratona più grande al mondo era attesa per il primo novembre, per la sua cinquantesima edizione. Eppure questo è l’ennesimo dei grandi eventi del 2020 che viene cancellato a causa della pandemia, a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo, già rinviate al prossimo anno. Per il capo degli organizzatori della New York Road Runner, Michael Capiraso, la cancellazione è stata “estremamente deludente” ma “era chiaramente la rotta che occorreva seguire dalla prospettiva della salute e della sicurezza“. Non è la prima volta che la celebre maratona viene cancellata; l’unico precedente era avvenuto nel 2012 a causa dell’uragano Sandy.

Maratona di New York posticipata al 2021