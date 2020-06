Tragedia durante un’escursione in Valle Aurina: 40enne precipita e muore

Elisa Montanucci è morta a 40 anni precipitando in un canalone. L’incidente è avvenuto durante la vacanza con i due figli.

Si chiamava Elisa Montanucci, aveva 40 anni ed era in vacanza con il marito e i due figli la donna morta ieri, durante un’escursione in montagna in Valle Aurina. Il dramma si è consumato mentre Elisa si trovava in villeggiatura con la sua famiglia e stava facendo un’escursione verso il lago di Gries. Elisa ha proseguito l’escursione su un altro sentiero da sola, ma nel tardo pomeriggio non è rientrata ed è quindi scattato l’allarme.

Il drammatico epilogo di un’escursione di inizio estate

Il corpo di Elisa Montanucci, ormai privo di vita, è stato individuato solo a tarda sera: si trovava in un canalone a circa 2.400 metri di quota, ed è poi stato recuperato dall’elicottero dell’Aiut Alpin. La donna, di origini umbre, era residente a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.

Come accennato, aveva deciso di proseguire l’escursione su un altro sentiero, perché i bambini erano stanchi e non volevano continuare a camminare. Purtroppo, però, non è però rientrata al punto di incontro concordato col marito, che ha quindi lanciato l’allarme. La dinamica della tragedia è ancora in corso di accertamento, ma con ogni probabilità la 40enne è scivolata e poi precipitata nel canalone, morendo fatalmente sul colpo.

