Diversi followers sono andati all’attacco di Taylor Mega per via di una posa che la influencer ha mostrato su Instagram. “Che roba è quella?”

Negli ultimi giorni si è parlato di Taylor Mega per un episodio controverso. La cosa riguarda la presenza di una polvere bianca non meglio identificata presente in una storia postata sui social.

E più nel dettaglio sul suo sempre seguitissimo profilo Instagram. La bella influencer friulana (vero nome Elisa Todesco) si è sentita dire di fare uso di sostanze stupefacenti. Una cosa che non è assolutamente vera e che mai nessuno dotato di un minimo di cervello farebbe vedere sui social. Specialmente un profilo pubblico molto conosciuto come Taylor Mega. Che comunque ci ha scherzato su, dicendo frasi come “Anche il sale sembra zucchero”. “La gente crede a quello che vuole credere e non a ciò che vede”. “Bianca come il magnesio”.

Taylor Mega, la spiegazione su cosa è successo

Alla fine si trattava di semplice magnesio. Che è spuntato fuori da altri prodotti cosmetici, quali integratori e burrocacao. Questo prodotto, il magnesio, viene assunto da Taylor per contrastare i nefasti effetti dell’insonnia. Inoltre non è mancato un mini tour di tutto quello che la Mega assume per preservare il suo aspetto e la sua salute, tra oli e qualche medicinale contro la rinite cronica. Condizione della quale la esplosiva bionda parrebbe soffrire. Lei continua tranquillamente a lavorare ed a viaggiare per impegni professionali, nonostante i tempi difficili legati alla crisi scaturita dalla pandemia. Ed anche la sua storia d’amore con Tony Effe prosegue con tranquillità. Anche se ogni tanto la quotidianità viene sconvolta da episodi come questo.

