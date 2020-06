Stasera in tv, X-Men: conflitto finale | in onda su Italia 1 | trama e curiosità

Stasera in tv, X-Men: conflitto finale | in onda su Italia 1...

Nella programmazione di stasera 24 giugno 2020 su Italia 1 andrà in onda il terzo film della saga degli X-Men: conflitto finale, diretto da Brett Ratner.

X-Men: conflitto finale andrà in onda stasera in tv, mercoledì 24 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21:30. Il film è del 2006 ed è stato diretto da Brett Ratner ed è di genere fantascienza, basato su una popolare saga di fumetti.

Leggi anche -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 24 giugno prima e seconda serata

Il film riparte con un flashback a vent’anni prima, quando Charles Xavier e Erik Lehnsherr offrono il loro aiuto all’undicenne Jean Grey, una giovane mutante dai poteri potenzialmente illimitati che corre il rischio di essere sopraffatta da essi. Dieci anni dopo Warren Worthington scopre che suo figlio Warren Worthington III è un mutante dotato di ali. Nel presente il Segretario del Dipartimento degli Affari Mutanti, Hank McCoy, si reca da Xavier comunicandogli una notizia allarmante: in collaborazione con il governo degli USA, la società farmaceutica di Worthington, ha elaborato una cura definitiva per il gene mutante. Da lì, si riapre la caccia agli X-Men che ruoterà intorno alla resurrezione e alla caduta di Fenice.