Stasera in tv film – Scatti di follia: cast e trama del film di oggi, 24 giugno

Scatti di follia, film del 2018, è una thriller diretto da Doug Campbell: le anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 24 giugno

Il film che andrà in onda oggi, 24 giugno, su Rai 2 alle ore 21.20, si intitola Scatti di follia ed è un thriller diretto dal registaDoug Campbell.

Un semplice ragazzo del liceo diventa una celebrità grazie alla bravura di una fotografa che, però, inizia a sentirsi sempre più ossessionata da lui…

Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Scatti di follia, trama del film

Jennifer Higgins, fotografa professionista, si occupa di fare scatti artistici per aspiranti star. La sua vita, fra alti e bassi, procede con regolarità fino a che non incontra David, teenager nerd che aspira a diventare un modello professionista. La giovane fotografa, che vede in lui un enorme potenziale, lo incoraggia proprio in quella direzione, tanto da riuscire a renderlo una vera celebrità. L’interesse per il liceale diventa, però, per Jennifer una vera ossessione che culmina in atti di chiara seduzione. Purtroppo per la fotografa, il giovane, grazie alla popolarità acquisita, finisce per attirare tuttavia anche le attenzioni delle sue coetanee. Disposta a tutto pur di tenere la sua creatura solo per sé, Jennifer arriverà a compiere dei gesti estremi. Pur di liberarsi delle rivali inizierà con lo screditarle, ma poi quando il ragazzo comincerà a scalpitare per ritrovare la sua indipendenza, Jennifer diventerà preda della propria gelosia e di un’incontrollabile furia omicida.

Scatti di follia, cast del film:

Joshua Hoffman

Elle Army

Linsey Godfrey

T.J. Hoban

Heather Hopkins

Stevie Johnson

Jamie Luner

Maria Pallas

Diana Popock

Zachary Roozen

Paul Toweh

