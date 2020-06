Roma Sampdoria Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Roma e Sampdoria è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 21.45, il match tra Roma e Sampdoria, match valido per la 27esima giornata della Serie A TIM. In contemporanea, si gioca il match tra l’Atalanta e la Lazio seconda in classifica.

Allo Stadio Olimpico di Roma, la quinta della classe, in piena lotta per la qualificazione alle Coppe Europee, affronta la Sampdoria immischiata nella zona retrocessione, ad appena un punto dalle terzultime in classifica.

Roma Sampdoria: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Olimpico di Roma viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Calcio 253 e sul digitale terrestre sul canale 484. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 61 i match totali giocati all’Olimpico tra i giallorossi ed i blucerchiati, con 39 successi a favore dei padroni di casa. Netto dunque il vantaggio giallorosso negli scontri diretti in casa, con il precedente più recente, lo scorso anno, terminato per quattro reti a una.

Roma Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni di oggi allo stadio Olimpico di Roma:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Thorsby, Ekdal, Bertolacci, Jankto, Murru; Gabbiadini, Bonazzoli. ALL.: Ranieri.