Real Sociedad Celta Vigo LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Real Sociedad e Celta Vigo è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Torna anche oggi su DAZN il grande calcio internazionale, con tre partite del campionato spagnolo LaLiga Santander, giunta alla sua giornata numero 31. Alle 19.30 di oggi 24 giugno si affrontano Real Sociedad e Celta Vigo, nella sfida che apre una lunga serata di grande calcio.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Dopo la ripresa del campionato spagnolo, le due squadre hanno avuto andamenti altalenanti e i favoriti stasera appaiono i padroni di casa che sono in piena lotta per la qualificazione alle Coppe Europee del prossimo anno.

Real Sociedad Celta Vigo: come vederla in streaming e in diretta tv

Negli ultimi dieci precedenti si registrano 5 vittorie della Real Sociedad, due pareggi e tre vittorie per il Celta. A San Sebastian, oggi la squadra di casa vuole tre punti importantissimi, per riprendere una corsa che si è arenata dopo la pausa forzata. All’andata finì uno a zero per la Real Sociedad.

Real Sociedad Celta Vigo in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Zaldua, Aritz, Diego Llorente, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil Barrenetxea.

Celta Vigo (3-5-2): Rubén Blanco; Aidoo, Araujo, Murillo; Kevin Vazquez, Rafinha, Bradaric, Fran Beltran, Olaza; Iago, Smolov. Allenatore: Óscar García Junyent.