Real Madrid Maiorca LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Real Madrid e Maiorca è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Serata di grande calcio internazionale su DAZN: in diretta alle 22.00 di oggi, 24 giugno 2020, il match tra il Real Madrid e il Maiorca, sfida valida per la giornata 31 di LaLiga Santander. Di fronte si trovano squadre con diverse ambizioni.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. In campo la squadra madrilista deve rispondere alla vittoria di ieri dei rivali del Barcellona, oggi in testa alla classifica, mentre gli ospiti devono uscire da una brutta posizione in graduatoria.

Real Madrid Maiorca: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera alle ore 22.00 ora italiana allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, tra Real Madrid e Maiorca, è solo su Dazn.

Sicuramente la squadra favorita di questa sfida è senza dubbio il Real Madrid, ma il Maiorca potrebbe anche sorprendere tutti. Particolare attenzione, per la squadra delle Baleari, è da riservare a Takefusa Kubo, classe 2001, 19 anni appena compiuti, definito il ‘Messi del Giappone’.

Real Madrid Maiorca in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Mendy, Militao, Varane, Marcelo, Valverde, Kroos; Rodrygo, Modric, Hazard; Benzema.

Maiorca (5-4-1): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Sedlar, Fran Gamez; Kubo, Salva Sevilla, Baba, Dani Rodriguez; Budimir.