Gossip Niccolò Bettarini fidanzata, lei si chiama Valentina ed è molto conosciuta su YouTube. Di chi si tratta. Insieme sembrano molto felici.

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, avrebbe trovato l’amore. La sua fiamma è Valentina Varisco, meglio nota su YouTube come ‘Valeficent‘.

Ne parla Giornalettismo, che riporta a sostegno di questa voce un fine settimana che i due giovani si sarebbero concessi in Versilia. I due si sarebbero avvicinati l’uno all’altra grazie a ‘Il Collegio Off’, spin-off de ‘Il Collegio’, noto reality show della Rai. Il passare del tempo insieme avrebbe contribuito a far nascere un reciproco sentimento importante.

Niccolò Bettarini fidanzata, mamma Ventura approva

Visualizza questo post su Instagram ⚖️ chill on ⚖️ Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@nickbettarini) in data: 3 Nov 2019 alle ore 1:03 PST

Ed anche dopo la fine delle registrazioni, le frequentazioni tra Niccolò Bettarini e Valentina Varisco sarebbero continuate, al punto da poter parlare di lei come della fidanzata di Simona Ventura a tutti gli effetti. E con tanto di presentazioni. Super Simo d’altro canto avrebbe approvato subito, la giovane infatti avrebbe fatto un’ottima impressione. Sono per fortuna lontani i brutti giorni in cui Niccolò venne accoltellato all’Old Fashion, nota discoteca di Milano, per futili motivi. Un brutto episodio che per fortuna fa parte del passato.

