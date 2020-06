La coppia Maria Elena Boschi Giulio Berruti esce allo scoperto. I paparazzi li sorprendono durante un significativo momento che avviene in pubblico.

Galeotto è il bacio tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I paparazzi appostati appositamente per seguire ogni loro movimento hanno sorpreso i due a scambiarsi un tenero bacio in strada.

LEGGI ANCHE –> La Boschi sorpresa a cena con Giulio Berruti – VIDEO

La 39enne di Montevarchi da diverso tempo frequenta l’attore, infatti si parla di un flirt reciproco ormai già da alcune settimane. E questo bacio ora è proprio la conferma definitiva del fatto che Maria Elena Boschi e Giulio Berruti possono considerarsi una coppia. È il settimanale ‘Chi’ a beccarli all’esterno di un ristorante di Roma, di notte, dove erano arrivati divisi.

LEGGI ANCHE –> Famiglia, le renziane Bonetti e Boschi: “Bonus vacanze da 500 euro”

Maria Elena Boschi Giulio Berruti, che coppia

Berruti aveva anche il suo cane a fargli compagnia. Presto si è aggiunto ai due anche il padre della Boschi. Al termine della sera poi restano solo i due piccioncini, che dopo una passeggiata ai Parioli infine si scambiano un profondo bacio. La Boschi aveva svelato di avere una storia in corso e si era praticamente vantata di non avere fatto trapelare alcuna notizia in merito. Per quanto riguarda Berruti, lui si vedeva con una giovane di nazionalità austriaca che vive attualmente a Los Angeles.

LEGGI ANCHE –> La Boschi ‘sorpresa’ ancora con Giulio Berruti – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI