La madre di Luca Sacchi | “Anastasiya sparita e io non ho più un figlio”

Bianca Furiosi,madre di Luca Sacchi, critica Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di suo figlio. “Dopo la morte di lui è sparita, tra lei e Princi c’è qualcosa”.

Anastasiya Kylemnyk ha rappresentato una figura assai controversa nell’ambito di quello che è l’omicidio Luca Sacchi. La giovane ucraina, fidanzata del 24enne ucciso a sangue freddo il 20 ottobre 2020 nel quartiere San Basilio a Roma, secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo importante nel novero di quello che è uno scambio imponente di soldi per acquistare della droga.

Scambio del quale lei sarebbe stata l’autrice materiale per gli investigatori. Ma lei sostiene invece di non saperne nulla, di non essere al corrente di avere la bellezza di 70mila euro nello zainetto che aveva con se e che avrebbe dovuto consegnare a Paolo Pirino e Valerio Del Grosso, mentre Luca la accompagnava. Proprio in quella circostanza il suo ragazzo è stato ammazzato con un singolo colpo di pistola sparato a bruciapelo. Ora la Kylemnyk resta indagata per violazione delle leggi sulla droga. Per tutti gli altri è in corso un processo separato che riguarda invece in maniera specifica l’uccisione di Luca Sacchi. Intanto la madre del giovane, Bianca Furiosi, parla a ‘La Vita in Diretta’, attaccando proprio Anastasiya.

Luca Sacchi, la madre: “Anastasiya e Princi si scambiavano certi sguardi”

“Lei non si è più fatta viva con noi, è sparita dopo quello che è successo. Ed io non ho più in figlio. Lei e Giovanni Princi (condannato qualche giorno fa a 4 anni sempre per droga, n.d.r.) vennero in vacanza con noi la scorsa estate. Lui non mi è mai piaciuto e ho notato uno sguardo strano tra quest’ultimo ed Anastasiya. Ci tengo a dire che Princi non era un amico di infanzia e che il mio Luca era un ragazzo per bene. Si sono conosciuti all’ultimo anno di liceo”. C’è rabbia nei confronti della mamma di Luca Sacchi verso Anastasiya. “L’abbiamo accolta come una figlia in casa nostra per quattro anni. Ma ora penso che non le importasse molto di lui”.

